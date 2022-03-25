Rusya'dan açıklama: Ukrayna’daki operasyonun ilk etabı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının kontrollerinde olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin yaralandığını bildirdi. Rus askerlerinden ise 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.