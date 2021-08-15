Rusya'dan Afganistan açıklaması: Geçici hükümetle çalışacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirterek, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız" diye konuştu.
Dünya 15.08.2021, 18:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi.
Rus TASS haber ajansına konuşan Kabulov, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Afganistan’da her zaman geçici hükümetten yana olduklarına belirten Kabulov, "Bu nedenle, geçici hükümetle çalışacağız." dedi.
Kabulov, Rusya'nın Taliban'ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise "Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.
AA
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