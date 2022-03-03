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Rusya'dan Amerika'ya roket motoru sevkiyatı durdu

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) roket motoru tedarikini durdurduğu aktarıldı.

Dünya 03.03.2022, 14:40
Rusya'dan Amerika'ya roket motoru sevkiyatı durdu

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

#rusya #Amerika #roket motoru
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