Rusya'dan Batı'nın "işgal tarihi" vermesine tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna gerilimine dair açıklama yaptı.

Batı tarafından sürekli "işgal tarihi" verilmesinin provokatif olduğunu söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tarz açıklamaları dikkate almadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın "savaş" sözcüğünü zikretmek isteyen son ülke olduğunu vurguladı.

Peskov ayrıca, Donbas'taki iletişim hattında gerilimin en üst seviyede olduğunu, en küçük bir provokasyonun dahi onarılamaz sonuçlar doğurabileceğini duyurdu.