Rusya'dan bazı muhalif gazetecilere Zelenskiy sansürü

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), yapılan yazılı açıklamada, “yabancı ajan” olarak işlev gören bazı Rus medya kuruluşlarının Zelenskiy’le röportaj yaptığı belirtildi.

Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Bugün Rusya’da “yabancı ajan” statüsüne alınan ve yasaklanan medya kuruluşları Meduza’nın Genel Yayın Yönetmeni İvan Kollakov, Dojd TV Genel Yayın Yönetmeni Tihon Dzyadko, ayrıca muhalif gazeteci Mihail Zıgar ve Kommersant muhabiri Vadimir Solovyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çevrim içi röportaj yapmıştı.