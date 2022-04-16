Rusya'dan Fransız haber sitesi RFI'ye erişim engeli

Rusya'da Fransız devlet radyosu Radyo France'ın bir parçası olan Radio France International (RFI) ile Moscow Times'ın Rusça web sitesinin bloke edildiği açıklandı.

Bir Rus mahkemesi de Ukrayna savaşı hakkında "yalan" haberleri silmemelerinden dolayı Google ve Wikipedia'yı para cezası ile tehdit etti.

Ülkenin basın düzenleme kurumu Roskomnadzor, 'www.rfi.fr' adresi ve Moscow Times'ın Rusça web sitesinin bundan böyle Rusya'da bloke edilen siteler sınıfına alındığını açıkladı. 30 yıldır ülkede yayında olan Moscow Times ise sitenin İngilizce yayınının engellenmediğini duyurdu. İnternet gazetesi, Rusça dilinin engellenmesine Ukrayna'da savaşmayı reddeden Rus güvenlik görevlileri hakkındaki bir haberin neden olduğunu ifade etti.

Sitelerin yasaklanma nedeni hakkında bir açıklamada bulunmayan Roskomnadzor, Rusya Başsavcılığı'nın talebine yanıt verildiğini belirtti.

Fransız devleti tarafından finanse edilen RFI'nin dünya genelinde onlarca muhabiri bulunuyor. Radyonun Rusça servisi Fransa'da hizmet veriyor. RFI özellikle Afrika haberleri ile ön planda bulunuyor.

Google ve Wikipedia'ya ceza tehdidi

Öte yandan Interfax haber ajansı, bir Rus mahkemesinin Amerikalı internet devi Google ve Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı'nı, Ukrayna Savaşı hakkında "sahte" bilgileri silmemelerinden dolayı para cezası kesmekle tehdit etti. Mahkeme Youtube'da bulunan görüntülerin silinmemesi durumunda para cezalarının verileceğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Rus yetkililer ülkede bulunan, yönetimi eleştiren ya da özgür şekilde yayın yapan basın üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı.

Şu ana kadar aralarında BBC'nin de bulunduğu yerli ve yabancı onlarca medya sitesi bloke edildi. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarına da erişim engellendi.

Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'da kabul edilen son yasalarda Rus yetkililer tarafından "yanlış" kabul edilen savaş hakkında bilgiler yayınlayan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Kaynak: Euronews