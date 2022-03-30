Rusya'dan Hırvatistan’a protesto notası

Rusya, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “savaş suçlusu” demesi nedeniyle Hırvatistan’a protesto notası gönderdi.

Rusya’nın Zagreb Büyükelçiliği tarafından yayınlanan açıklamada, Putin’e yönelik incitici ifadeler ve temelsiz suçlamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Grlic Radman’ın Rusya hükümetini “rejim” olarak adlandırması ve uzun süre iktidarda kalmaması temennisinde bulunmasının da kabul edilemez bulunduğu ve protesto edildiği ifade edildi.

Açıklamada Hırvatistan hükümet yetkilisinin bu şekildeki sorumsuz davranışının bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. senesini kutlayan iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: Balkan News