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Rusya'dan İngiltere'ye karşı yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Dünya 27.04.2022, 14:59
Rusya'dan İngiltere'ye karşı yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, karşılıklılık temelinde İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında Rusya'nın yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararı alınan İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.

#rusya #İngiltere #yaptırım
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