Rusya'dan Kiev'e füze saldırıları
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Kiev'e füze saldırıları düzenlendi, iki apartman isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.
Dünya 15.11.2022, 17:06 15.11.2022, 17:23
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.
Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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