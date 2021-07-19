Rusya'dan korkutan füze denemesi

Rus yapımı ve Moskava'nın iddiasıyla "dünyada benzersiz" olan silahlardan Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesi başarıyla tamamlandı.

Rus Interfaks haber ajansına göre, deneme, Barents Denizi’nde yapıldı. Aynı kaynaklara göre, Rus firkateyni Amiral Gorshkov'dan fırlatılan füze, 7 Mach hızda uçarak 350 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu.

Zirkon füzesinin ilk resmi testi Ekim 2020'ye dayanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk test için "bütün ülke için büyük bir olay" diyerek memnuniyetini ifade etmişti. O zamandan bu yana, Amiral Gorchkov'dan en az iki test daha yapıldı.

Yaklaşık bin kilometrelik maksimum menzile sahip olan bu füzelerin, Rus ordusunun gemileri ve denizaltılarında kullanılacak.

Hava kuvvetleri için Kinjal hipersonik füzesi veya Bourevestnik nükleer enerjili füze gibi diğer birkaç silah da test ediliyor.

27 Mach hıza ulaşabilen, rota ve irtifa değiştirebilen ilk yeni nesil Avangard hipersonik füzeleri ise, Aralık 2019'da Rus ordusunda faaliyete geçirildi.

Güçlü ülke imajı

Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında yaptığı bir konuşmada, "bu füzelerin dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını" söylemişti.

Son yıllarda, Rusya savunma alanında lider ülkelerden biri olduğunu kanıtlamak için "yenilmez" olarak nitelediği silah testlerini hızlandırdı.

Ayrıca İngiltere gibi bazı batılı ülkelerle "gerilimlerin" yaşandığı bu dönemde, Moskova halen güçlü bir ülke olduğunun mesajını vermek istiyor.

Kaynak: Euronews