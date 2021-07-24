Rusya'dan Küba'ya iki uçak dolusu tıbbı malzeme yardımı

Rusya, Covid-19 vaka sayısındaki keskin artış ve ABD'den gelen ekonomik ambargo ile başa çıkmak için Küba'ya iki uçak dolusu tıbbı malzeme gönderdi. ABD'de ise, eski Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlı Gürcistan'a yarım milyon aşı ulaştırdı.

Rus hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasında, "Başkan Vladimir Putin'in talimatı üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı iki 'An-124 Ruslan' uçağı Moskova yakınlarındaki Chkalovsky havaalanından havalandı. Uçaklar Küba'ya yiyecek, kişisel koruyucu ekipman ve bir milyondan fazla tıbbi maske teslim edecek. Toplamda 88 tondan fazla tıbbı malzeme gönderdik" ifadeleri yer aldı.

Küba'da geçen hafta binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenlemişti.

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Küba'da Covid-19 nedeniyle kontaminasyon ve ölüm sayısında endişe verici bir artış yaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Küba'daki "barışçıl ve demokratik protestoların bastırılmasına karşı ambargo kararını" açıklamıştı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı protestolarda çeşitli muhalif örgütlere göre 100'e yakın kişi gözaltına alındı.

ABD'den Gürcistan'a yarım milyon aşı: Stratejik ortaklığımızın bir parçası

Diğer taraftan da ABD, Rusya'nın komşu ülkelerinden Gürcistan'a yarım milyon Pfizer aşısı hibe ettiğini duyurdu.

Sevkiyat, Tiflis'teki havaalanında ABD'nin Gürcistan Büyükelçisi Kelly Degnan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili tarafından karşılandı.

Degnan, bunun Amerika'nın Rusya'nın güneyindeki eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Gürcistan halkına karşı dostluğunun bir işareti olduğunu söyleyerek, "Stratejik ortaklığımızın bir parçası olarak hayat kurtaran bu aşıyı bağışlayabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Euronews