Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme Dairesi Başkan Igor Vishnevetsky bugün, Rusya’nın, Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak tanımadığını belirterek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulundu.



Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığına göre Vishnevetsky açıklamasında, “Rusya, Kuzey Kore'yi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması uyarınca resmen nükleer devlet olarak tanınmayan diğer hiçbir ülke gibi nükleer bir devlet olarak tanımıyor. Kore Yarımadası’nın bir an önce nükleer silahlardan arındırılmış bölge olması için çağrıda bulunuyoruz. Elbette Kuzey Kore'nin nükleer test olasılığı var… Ancak olasılığı, özellikle de ne zaman olacağı konusunda herhangi bir tahminimiz yok. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlarda, ülkeleri durumun önemini abartmamaya ve buna uygun şekilde yanıt vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.



Kuzey Kore'ye baskı uygulama girişimlerine dikkati çeken yetkili, Pyongyang’ın herhangi bir baskıyı kabul etmediğinin açık olduğunu aktardı.



Rus diplomat, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların öncelikle sıradan Korelilere zarar verdiğini vurguladı.



Kuzey Kore bu yıl bir dizi füze denemesi gerçekleştirdi.



ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’nin yedinci nükleer denemeye hazırlandığını iddia ederken, Washington bunun ‘hızlı ve güçlü’ bir yanıtla karşılanacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Şarku’l Avsat