Rusya'dan NATO'ya 'işinize bakın' önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın saldırgan tavır sergilediği" yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO'ya üye ülkelerde sorunlar bulunduğuna işaret eden Zaharova, "Üye ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz ve insan hakları gibi sorunlara müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Bu sorunları başarılı şekilde çözdüğünüzde, tecrübenizi incelemeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söylemişti.