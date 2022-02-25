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Rusya'dan NATO'ya tehdit

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması halinde ülkesinin buna cevap vereceğini söyledi.

Dünya 25.02.2022, 21:18
Rusya'dan NATO'ya tehdit

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." ifadesini kullandı

Kaynak: AA
#rusya #NATO #isveç #Finlandiya
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