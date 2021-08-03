Rusya'dan Navalnıy'ın yakın arkadaşına ev hapsi

Rus mahkemesi, cezaevindeki muhalif Aleksey Navalnıy'ın yakın dostu Lyubov Sobol için 18 ay kısmı ev hapsi cezası verdi.

Mahkeme, Covid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi için “halkı kışkırtmak” suçundan Sobol’un 18 ay süreyle saat 10 ila 18 arası evinden dışarı çıkmasına yasak getirdi.

Navalnıy için yapılan destek gösterilerine katıldığı için hakkında soruşturma açılan Sobol, yapılan suçlamanın “saçma ve siyasi gerekçelere” dayandığını söyledi.

Sobol’un avukatı Vladimir Voronin, müvekkilinin kitlesel eylemlere katılmaktan men edildiğini ve ayrıca ayda üç kez polise gidip imza vermekle zorunlu tutulduğunu duyurdu. Sobol, daha önce de ev hapsine mahkum olmuştu.

Kaynak: Euronews