Rusya'dan önemli açıklama: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini bildirdi.
Dünya 29.03.2022, 14:55 29.03.2022, 16:10
İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.
Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.
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