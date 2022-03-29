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Rusya'dan önemli açıklama: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini bildirdi.

Dünya 29.03.2022, 14:55 29.03.2022, 16:10
Rusya'dan önemli açıklama: Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. 

Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.

#Kiev #çernigiv #rusya #Ukrayna
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