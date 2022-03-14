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Rusya'dan şartlı tahıl ihracatı kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko, tahıl ihracatının belirli lisanslar altında, kotalar dahilinde devam edeceğini söyledi.

Dünya 14.03.2022, 21:25
Rusya'dan şartlı tahıl ihracatı kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına yönelik teklifini onayladığını bildirdi.

Beyaz ve ham şeker ihracatının 31 Ağustos’a kadar "geçici" olarak durdurulacağını aktaran Abramçenko, “Buğday, çavdar, arpa ve mısır ihracatı ise 30 Haziran’a kadar 'geçici' olarak yasaklanacak. Belirli lisanslar altında, kotalar dahilinde tahıl ürünleri ihracatı devam edecek.” ifadesini kullandı.

Abramçenko, söz konusu yasağın ülke içerisindeki stokları muhafaza etmek amacıyla "geçici" olarak uygulanacağını ve böylelikle iç piyasadaki fiyatların aşağıda tutulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
#rusya #tahıl ihracatı
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