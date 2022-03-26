Rusya'dan tartışmalı adalarda tatbikat

Rusya, Japonya ile egemenlik çatışması yaşadığı Kulin Adaları'nda askeri tatbikat yaptı.

Japon medyası ve Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin askıya alınmasından günler sonra Rus Doğu Ordusu, 3 binden fazla asker ve yüzlerce ekipmanla adalarda bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatın Rusya'nın Kamçatka yarım adası ile Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido arasında uzanan takım adaların neresinde yapıldığı ise bildirilmedi. Japon medyası ise İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği tarafından el konulan fakat Tokyo'nun hak iddia ettiği bölgede yapıldığını aktardı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'nın, Japonya'nın kuzeyinde ilhak ettiği Kuril Adaları sorunu nedeniyle iki ülkenin imzalamadığı barış anlaşması yeniden gündeme geldi.

Rusya'nın hafta içerisinde, Japon hükümetinin "Ukrayna'daki savaşla bağlantılı yaptırımları"nı gerekçe göstererek "ikili barış müzakerelerini askıya alma" kararına, Japonya tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın, Ukrayna’daki savaş ile bağlantılı olarak "Rusya’ya karşı düşmanca tek taraflı yaptırımlara" başvurduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir.” ifadesi kullanılmıştı.

Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsünün de sona erdirildiği kaydedilmişti.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Kaynak: Euronews