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Rusya'dan vize kararı

Rusya yabancı seyircilerin 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 maçları için ülkeye vizesiz girebileceğini açıkladı.

Dünya 20.05.2021, 23:04
Rusya'dan vize kararı

Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeye imzaladı. Giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ve pasaporta ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

11 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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#rusya #euro 2020 #vize
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