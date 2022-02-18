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Rusya'dan yeni tatbikat: Balistik ve güdümlü füzeler denenecek

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini açıkladı.

Dünya 18.02.2022, 15:37
Rusya'dan yeni tatbikat: Balistik ve güdümlü füzeler denenecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

#rusya #tatbikat
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