Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dünya 13.11.2022, 00:02
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gündemdeki konular ele alındı.
Ulaştırma ve lojistik sektörü dahil ticari, ekonomik ve siyasi alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ayrıca Putin, 26 Ekim’de Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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