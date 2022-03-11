Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bayramov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.

Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3 3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.