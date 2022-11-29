Rusya Dnipro'ya saldırdı, sivil altyapılar zarar gördü

Ukrayna'da nüfusu bir milyonu aşkın Dnipro kentine gece geç saatlerinde düzenlenen 4 füze saldırısı neticesinde kentin sanayi bölgesinde bazı yapılar yerle bir olurken burada park halindeki tırlar da yandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin Dnipro Bölge Başkan Yardımcısı Oleg Kushneryuk, Rus kuvvetlerinin Dnipro'da sivil altyapılara yönelik 4 füze saldırısı düzenlediğini belirterek kentte ciddi yıkımların meydana geldiğini bildirdi.

Kushneryuk, "Saldırılarda yaralı veya hayatını kaybeden olmadı." dedi.

Rus güçlerinin 26 Kasım'da Dnipro'nun bir semtine düzenlediği, 13 kişinin yaralandığı saldırının ardından halk yaralarını sarmaya çalışıyor.

Belediye yetkilileri ve uzmanlar, evlerdeki hasarlara ilişkin rapor tutmaya devam ederken enkaz alanlarında temizlik çalışmaları sürüyor.

Saldırı sonucu annesi yaralanan 24 yaşındaki Oleksiy İlin, AA muhabirine saldırının olduğu gün yaşadıklarını anlattı.

Füzenin, evlerinin önüne düştüğünü kaydeden İlin, "Annem ikinci kattaydı. Patlamanın şiddetinden aşağıya düştü. Şimdi hastanede. Tedavisi sürüyor. Durumu stabil." ifadelerini kulandı.

44 yaşındaki Mikhail Barabash, saldırı sonucu birçok komşusu gibi kendisinin de yaralandığını belirterek "O gün evimde mutfaktaydım. O arada güçlü bir patlama oldu. Patlama şiddeti beni 4 metreye kadar fırlattı. Anlık işitme kaybı yaşadım. Kendimi kaybetmişim. Kendime gelince pencereye baktım ve yangını gördüm. Başımdan, elimden ve bacağımdan yaralandım." diye konuştu.