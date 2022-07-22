Rusya "dostane olmayan" ülkeler listesine eklemeler yaptı

Hükümet Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı dostane olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesinin güncellendiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca oluşturulan "dostane olmayan ülkeler" listesine Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Hırvatistan'ın eklendiği ifade edildi.

Böylelikle, bu ülkelerin Rusya'daki diplomatik misyonlarında ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdamına sınırlama getirildiği kaydedildi.

Buna göre Yunanistan için 34 kişi, Danimarka için 20, Slovakya için de 16 kişilik yerel personel sınırı belirlendiği bildirildi.

Listedeki Slovenya ve Hırvatistan’ın ise bundan sonra diplomatik misyonlarında ve konsolosluk görevlerinde yerel personel istihdam edemeyeceği belirtildi.