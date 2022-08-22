Rusya: Dugina cinayetinin arkasında Ukrayna özel servisleri var
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Dünya 22.08.2022, 15:05 22.08.2022, 15:26
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini açıkladı.
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