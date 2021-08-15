Rusya: Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Dünya 15.08.2021, 15:21
Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.
Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.
AA
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