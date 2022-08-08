Rusya: Erdoğan'ın teklif ettiği Putin-Zelenski görüşmesi için şartlar oluşmadı

Kremlin Sözücüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ettiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensk, arasında bir görüşme yapılması için henüz şartların oluşmadığını söyledi.

Erdoğan Soçi ziyareti dönüşü Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadaki sıkıntılara rağmen krizin müzakere masasında çözüleceğine olan güçlü inancımı da koruyorum. Sayın Putin'e, Sayın Zelenski'yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım" demişti.

Peskov görüşmelerin ancak her iki taraftan müzakerecilerin de "derslerine çalıştıktan sonra" mümkün olabileceğini söyledi.

"Ukrayna heyeti ile temas kurulamıyor, şu anda müzakere süreci devam etmiyor" diyen Peskov "Putin ve Zelenskiy arasında görüşme konusunda ise bu ancak heyetlerin derslerine çalışmasından sonra mümkün olabilir. Henüz bundan söz etmek mümkün değil, görüşme için gerekli ön hazırlık mevcut değil" ifadelerini kullandı.