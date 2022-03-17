"Rusya, Esed'in askerlerini getirmek istiyor"
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın Esed rejiminin birliklerini kendilerine karşı savaşa dahil etmek istediği bildirildi.
Dünya 17.03.2022, 21:11
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü