"Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek" dedi.
Dünya 15.03.2022, 14:24 15.03.2022, 14:45
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek" ifadesini kullandı.
Lavrov ayrıca, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.
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