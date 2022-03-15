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"Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek" dedi.

Dünya 15.03.2022, 14:24 15.03.2022, 14:45
"Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek" ifadesini kullandı.

Lavrov ayrıca, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.

#iran #Lavrov #rusya
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