Rusya gübre ihracatını durduruyor
Gübre ihracatında yaklaşık yüzde 12'lik payla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunan Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Dünya 04.03.2022, 19:45
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı lojistik şirketleriyle yaşanan sorunlara işaret edildi.
Söz konusu sıkıntılar nedeniyle gübre ihracatına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Rus üreticilere, nakliyeciler gübrelerin eksiksiz sevkiyatına yönelik garanti verene kadar Rus gübresi ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rusya'daki gübre tedarikindeki sorunların, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki gıda sektörlerinde sorunlara yol açabileceğine işaret edildi.
Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda.
Kaynak: AA
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