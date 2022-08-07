Rusya-Gürcistan savaşının 14. yıl dönümü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ağustos 2008'de Gürcistan'a saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya tarafından, Gürcistan'ın bölünmez bölgeleri olan Abhazya ile Tskhinvali (Güney Osetya) yasadışı işgal edildi ve sözde özgür devletleri olarak tanındı." ifadelere yer verildi.

Rusya'nın, 2008'de Avrupa Birliği'nin (AB) de arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasına bugüne kadar uymadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, işgalin 14. yıl dönümünde, 12 Ağustos 2008'de AB aracılığı ile imzalanan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve işgal altında olan bölgeler üzerindeki yasadışı kontrolünü genişletiyor."

Açıklamada, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği söz konusu iki bölgeden yüz binlerce Gürcü'nün sürgün edildiği ve bugüne kadar evlerine dönemediği vurgulandı.

Ayrıca bölgelerde yaşayanların insan haklarının bugüne kadar ağır bir şekilde ihlal edildiği ve tüm bunlardan Rusya'nın sorumluluğu altında olduğu kaydedilen açıklamada, tüm zorluklara rağmen Tiflis yönetiminin barışçıl politikayı izlemeye devam ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmakla Avrupa'ya yönelik büyük tehdit yarattığı savunulan açıklamada, bu durumda uluslararası toplumun Rusya'nın yasadışı eylemlerine tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Rusya'nın, Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yasadışı olarak kendi askeri birliklerini bulundurmaya devam ettiği bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na, Gürcistan'a karşı yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri durdurması, Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması, 12 Ağustos 2008 tarihli ateşkes anlaşması kapsamında AB'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, askeri güçlerini Gürcistan topraklarından çıkarması ve işgal altındaki bölgelerin sözde bağımsız tanıma kararını değiştirmesine çağırıyor."

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.