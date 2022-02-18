Rusya Güvenlik Konseyi toplandı

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda, Putin, hafta içinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti.

Rusya da Washington’ın verdiği cevaba tepkisini 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.