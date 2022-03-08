Rusya havadan saldırdı: 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi'yi bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, kentin Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığı belirtildi.

Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altında 2'si çocuk 9 sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.