Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Hizbullah heyetiyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Raad ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan’daki durumun ele alındığı görüşmede, Rusya’nın Lübnan’ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği teyit edildi.

Lavrov’un Lübnan’daki sorunların, önde gelen tüm dini grupların temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı diyalog temelinde, yasalar çerçevesinde ve dışardan müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, Saad Hariri’nin başkanlığındaki yeni hükümetin hızlı şekilde oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, bu meselenin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Bu bağlamda, Lübnan’da da bulunan Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmeleri için uluslararası alanda girişimlerin yoğunlaştırılması önemine işaret edildi.

Ayrıca, Lübnan’da Hizbullah'ın Parlamento'daki Grup Başkanı Raad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü belirtildi.

AA