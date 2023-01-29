Rusya ile Cezayir yakınlaşmasında yeni hamle

Cezayir Sanayi Bakanı Ahmed Zağdar ile Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vasily Osmakov, iki ülke arasındaki sanayi ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Cezayir Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zağdar, başkent Cezayir'de Rus Bakan Yardımcısı Osmakov ile bir araya geldi.

Zağdar ile Osmakov, iki ülke ilişkilerini özellikle de mekanik, ilaç ve demiryolu endüstrileri alanlarında endüstriyel ve ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

İşbirliğini güçlendirme yönünde iki tarafın da güçlü irade beyanında bulunduğu görüşmede Zağdar, yakın zamanda yürürlüğe giren yatırım yasasına atıfta bulunarak Cezayir'de yatırım için yerli ve yabancı yatırımcılara sağlanan ayrıcalık ve teşviklere dikkati çekti.

Rus yetkili de ülkesindeki birçok kurumun, Cezayir'de verimli ortaklıklar kurulmasıyla ilgilendiğini belirtti.

Cezayir, Rusya'nın Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağı

Cezayir makamlarının verilerine göre, 2021'de yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Rusya'nın Afrika kıtasındaki ikinci büyük ticaret ortağı Cezayir oldu.

Uluslararası raporlara göre Cezayir, Rus silahları satın alan ülkeler arasında dünyada üçüncü sırada yer alırken, Moskova da yüzde 50'lik payla Cezayir ordusuna silah ve askeri sistem sağlayan ilk finansör olarak kabul ediliyor.