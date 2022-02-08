Rusya ile İran arasında nükleer diplomasisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdullahiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Moskova ziyaretinin sonuçları ve liderlerin üzerinde vardığı anlaşmalar temelinde tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili gelişmelerin, nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamak için Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında ele alındığı kaydedilen açıklamada, her iki bakanın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan başlangıçtaki dengeli yapılanmasına yönelik hızlı şekilde yeniden canlandırılmasından yana olduklarını vurguladıkları belirtildi.

Açıklamada, bakanların bölgesel sorunlara da değindiği aktarıldı.