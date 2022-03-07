Rusya ile İran Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında İran nükleer anlaşmasının ele alındığı kaydedilerek, "Bu anlaşmanın canlandırılmasının, tüm tarafların hiçbir ayrım yapılmadan tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek için eşit haklara sahip olmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Suriye meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı.