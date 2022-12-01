Rusya ile Ukrayna arasında bir kez daha esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

50 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bunların arasında Olenivka'da tutulan ve Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası, Donetks, Luhansk ile Zaporijya bölgelerindeki çatışmalarda esir düşenlerin bulunduğuna işaret eden Yermak, esir değişimi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak 26 Kasım'da esir takası yapılmıştı.