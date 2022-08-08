Rusya, İran'ın yeni gözetleme uydusunu Ukrayna savaşında mı kullanacak?

İran, önümüzdeki hafta Rusya tarafından fırlatılması planlanan Hayyam isimli gözetleme uydusunun ilk günden itibaren kendi kontrolü altında olacağını duyurdu ve ABD medyasında yer alan Rusya’nın bu uyduyu ‘Ukrayna’daki hedefleri gözetlemek için kullanacağına’ dair haberleri yalanladı.



Washington Post gazetesinde 4 Ağustos’ta yer alan ve Batılı istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılacak uyduyu, Ukrayna’daki askeri hedeflerin gözetimini geliştirmek için birkaç ay veya daha uzun süre kullanmayı planladığı iddia edildi.



Ancak İran Uzay Örgütü dün bir açıklama yaparak, uydu görüntülerinin başka ülkeler için askeri amaçlarla kullanılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.



İran Uzay Örgütü, Hayyam uydusunun kontrolü ve işletilmesi ile ilgili çalışmaların, fırlatıldığı ilk günden itibaren İletişim Bakanlığı’na ait uzay üslerinde konuşlu İranlı uzmanların elinde olacağını bildirdi.



Söz konusu açıklamada, bu uydudan komut gönderme ve bilgi almanın şifreli algoritmaya göre yapıldığı ve bu süreçte hiçbir üçüncü ülkenin onun bilgilerine erişemeyeceği vurgulandı.



Washington Post haberinde, “Rusya’nın önümüzdeki hafta İran adına fırlatmayı planladığı yeni uydu, Tahran’ın Ortadoğu’daki askeri hedefleri gözetleme yeteneğini büyük ölçüde artıracak. Ancak Rusya başlangıçta onu Ukrayna’daki savaş çabalarına yardımcı olması için kullanmayı planlıyor” denildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Temmuz’da İran’a yaptığı ziyaretin ardından uydunun fırlatılacağı açıklandı.



Putin, Haziran 2021’de Rusya’nın casusluk alanlarındaki yeteneklerini geliştirmek için İran’a gelişmiş bir uydu sistemi sağlama niyetiyle ilgili ABD basınında çıkan haberleri yalanladı.



İran’ın uzay faaliyetleri, Tahran’ın uyduları uzaya fırlatarak balistik füze alanındaki uzmanlığını artırmaya çalışacağına dair endişeler nedeniyle Batılı ülkelerden sık sık eleştiri alıyor.

Kaynak: Şarku'l Avsat