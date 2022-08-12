Rusya, İsviçre'yi tarafsız olarak görmüyor

Perşembe günü İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İsviçre'den Rusya'daki çıkarlarını temsil etmesini istediğini duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ivan Nechayev, gazetecilere verdiği demeçte, "Ne yazık ki İsviçre tarafsız bir devlet statüsünü kaybetti ve ne ara bulucu ne de Ukrayna'nın çıkarlarının temsilcisi olarak hareket edebilir" dedi ve ekledi: “Bu şekilde davranıldığında ara buluculuk, temsil veya diğer iyi niyet hizmetleri sunmak bizim açımızdan anlaşılmaz oluyor.”

İsviçre bu tür bir 'koruyucu güç' işlevini hep gördü

Daha önce de İsviçre iki devletin ilişkilerini tamamen veya kısmen kestiği durumlarda diplomatik veya konsolosluk görevlerinin bir kısmını üstlenmişti.

Ülkenin tarafsızlık statüsü, ilgili devletlerin asgari düzeyde ilişkileri sürdürmesine izin veriyor ve iki tarafın da vatandaşlarının konsolosluk koruması almasını sağlıyor.

İsviçre, 1870-1871 Fransa-Prusya Savaşı sırasında Bavyera Krallığı ve Baden Büyük Dükalığı'nın çıkarlarını temsil ederek 'koruyucu güç' rolünü ilk kez 19. yüzyılda üstlendi.

İsviçre'nin bu statüsü, 35 devletin çıkarlarını temsil ettiği İkinci Dünya Savaşı sırasında zirveye ulaştı.

İsviçre, Rusya'nın Gürcistan'daki çıkarlarını ve Gürcistan'ın Rusya'daki çıkarlarını da 2009'dan beri temsil ediyor. Ayrıca 1979'dan beri Mısır'daki İran'ın çıkarlarını ve Haziran 2019'dan beri de Kanada'daki İran'ın çıkarlarını temsil ediyor.

Kaynak: Euronews