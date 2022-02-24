Rusya, Kiev'e girdi
Ukrayna sınır güçleri Rus birliklerinin Kiev'e girdiğini, duyurdu.
Dünya 24.02.2022, 18:17
Ukrayna Sınır Güçleri'nden yapılan açıklamada "Rus birlikleri Kuzey bölgesinden Kiev'e girdi" açıklamasında bulundu.
Ukrayna ayrıca "Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldı" diye ekledi.
"RUS BİRLİKLERİ ÇERNOBİL'E İLERLİYOR"
Öte yandan Ukrayna içişleri bakanının danışmanı "Rus birlikleri Belarus üzerinden Çernobil nükleer bölgesine doğru ilerlemeye çalışıyor" deddi.
Bu arada Kiev Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duydurdu.
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