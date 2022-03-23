Rusya Kiev'e saldırmaya devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev’e saldırıları sürüyor.

Rus güçlerinin Kiev’in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev’de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.

Kiev’deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.