Ukrayna'dan Rusya'nın Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, bugün yürürlüğe giren ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın bazı bölgelerinde yabancıların toprak sahibi olmasına izin vermeyen uygulamayı kabul etmediklerini bildirdi.