Rusya Kırım Tatarlarının tarihi eserlerini yok ediyor

Rusya tarafından 2014 yılında işgal ve ilhak edilen Kırım'daki Rus yönetimi, Bahçesaray'da bulunan Han Sarayı'nın bir bölümü olan Kırım-Giray Han'ın altın kubbesini yıktı. Olay, Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki basın servisi tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre işçiler, UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapının çatısını ve vitray pencerelerini söktü.

Basın servisi tarafından yapılan açıklamada "Yerel Kırım Tatar halkının mimarî eserleri, tarihî unsurlarıyla birlikte yeni birer nesneye dönüştürülüyor. Bu durum, diğer halkların tarihî yapılarını yok etmek de dâhil olmak üzere işgalcilerin Rus kimliği dışında kalan tüm kimlikleri ve onlara ait mirası yok etme konseptine tam olarak uyuyor. İşgal yönetimi, Kırım'da sadece Rusya'ya benzeyen veya Rusya'yı anımsatan şeylerin ayakta kalması için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki temsilciliği, Kırım Tatar halkının en seçkin mimarî mirasının yok edilmesini önlemek için Kırım'daki Rus yönetimine çağrıda bulunurken öte yandan uluslararası toplumdan da bu yıkımın durdurulması için Rusya Federasyonu üzerinde baskılarını artırmalarını talep etti.

Öte yandan; Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko da şahsî Telegram kanalında yazdığı mesajında "İşgalciler, Bahçesaray'daki Han Kapısı'nı yıkıyorlar. UNESCO'nun dikkatini bir kez daha buraya çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırım Yarımadası'nın ilhakının ardından Rusya, bölgedeki tüm târihî varlıkları da kendi yetki alanına dahil etmişti. Bu dönemden itibaren Rusya Kırım'da, Rus resmî anlatılarına uymayan her türlü tarihî mirası sistematik olarak silmeye başladı.

Müslüman Kırım Tatar Türkleri, "Kırım'ın yerli halkı olan Tatar Müslümanların mirasının can çekiştiğini" ifade ederek bölgede Rusya'nın devam eden işgal politikalarına tepki gösteriyor.

Mepa News