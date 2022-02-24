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Rusya, Kırım üzerinden Herson'a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hava indirme ve baskın birlikleriyle Kırım üzerinden Herson’a girdiklerini açıkladı.

Dünya 24.02.2022, 21:08
Rusya, Kırım üzerinden Herson'a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.

Kaynak: AA
#rusyaukrayna krizi #kırım #herson
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