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Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını durdurdu

Banka, yabancı para cinsinden satışların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya alındığını duyurdu.

Dünya 09.03.2022, 07:19
Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını durdurdu

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

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