Rusya Navalnıy'a göz açtırmıyor

Rusya, eylül ayındaki genel seçimler öncesi cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy’ı destekleyen 49 internet sitesini kapattı.

Rusya’da internet yayıncılığını denetleyen “Roskomnadzor” adlı kurum, savcılık talebi üzerine Rus muhalife yakınlığıyla bilinen Yolsuzlukla Mücadele Fonu (FBK) ve bölge ofislerinin sitelerine erişimin kısıtlandığını duyurdu.

Roskomnadzor tarafından Fransız Haber Ajansı’na yapılan yazılı açıklamada, FBK ve Navalnıy'ın bölge ofislerinin, "yasaklanmış aşırılık yanlısı faaliyetlerin propagandasını yaptıkları" için kapatıldığı bildirildi.

Navalnıy'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Leonid Volkov, toplam 49 siteye erişimin engellendiğini duyurdu. Volkov, eylül ayında düzenlenecek seçimler öncesi muhalefeti susturmak adına bu adamın atıldığını bildirdi.

FBK, Rusya’da şüpheli bir şekilde zengin olanlarla ilgili yaptığı soruşturmalarla tanınırken, bu kurumun bölge büroları Navalnıy adına gösterileri düzenleyip, seçim propaganda faaliyetlerinde bulunuyor.

FBK yöneticilerinden Maria Pevtchikh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizi Rusya’da internet platformundan tamamen temizlemek için bunu yapıyorlar.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Moskova Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

44 yaşındaki politikacı, şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarındaki uyuşukluğun ardından hapishane yetkililerinin doktorlarının kendisini ziyaret etmesine izin vermemesini protesto etmek için 31 Mart'ta açlık grevine başlamış, daha sonra Nisan ayı sonunda sağlık durumunun bozulması üzerine eylemine son vermişti.

Kaynak: Euronews