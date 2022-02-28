Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Sivilleri hedef almıyoruz

Nebezia, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum yapılması kararının geçmesinin ardından konuştu.

ABD tarafının, Rus askerlerinin savaş suçu işleme ihtimaline yönelik izlendiği uyarısına cevap veren Nebenzia, “Rus ordusu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almıyor. Aksine, milliyetçiler Ukrayna halkını canlı kalkan olarak kullanıyor ve yerleşim bölgelerinde hava savunma sistemleri kullanıyorlar. Bu, yasaklanması gereken bir şey." dedi.

Nebenzia, konsey üyelerini sosyal medyada dolaşan uydurma haberler konusunda uyararak, Rusya askerine atfedilen eylemlerin Ukrayna milliyetçileri tarafından işlendiğini iddia etti.

Güvenlik Konseyi’ni de Ukrayna problemi konusunda yapıcı hiçbir çözüm üretmemekle eleştiren temsilci, "Bu kriz askeri operasyonla değil, 8 yıl önce Ukraynalı milliyetçilerin ülkenin doğusundaki Donbas'ta işledikleri suçlarla başladı ve kimse bundan bahsetmiyor." ifadesini kullandı.

BMGK, ABD ve Arnatuvluk tarafından getirilen BM Genel Kurulu'nda Ukrayna üzerine 193 üye ülkenin katılacağı olağanüstü toplantı yapılması tasarısını 11 evet, 1 hayır ve 3 çekimser oyla kabul etmişti.

Konseydeki oylamadan sonra ilk söz alan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya askerlerine seslenerek, Ukrayna’da bütün dünyanın kendilerini izlediğini ve savaş suçu işlemeleri halinde hesap verecekleri uyarısında bulunmuştu.