Rusya'nın Donetsk ve Luhanks kararına tepkiler

Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili ülkeler tepkilerini dile getirdi.

Türkiye

Türkiye'den ilk tepki Ankara'an geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir"

NATO

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreteri Guterres de "Karar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir." dedi. Moskova'nın adımını kınadı.

ABD

ABD Başkanı Biden kararı şiddetle kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon görüşmesi yaptı. Yaptırım planı dahil, Washington'ın vereceği yanıtı konusunda bilgilendirdi.

Beyaz Saray, ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerine yönelik yatırım, ticaret ve finansmanın yasaklanacağı bir başkanlık kararnamesi imzalandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Rusya'nın adımı hızlı ve sağlam bir cevabı gerektiriyor" dedi.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Rusya'nın yasa dışı eylemleri cezasız kalmayacak." açıklaması yaptı.

Almanya

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri tanıma kararından dönmesi çağrısında bulundu.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın adımını kınadı. Avrupa'nın yaptırımları devreye sokması çağrısı yaptı.

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Putin'in kararını sert bir şekilde kınadı.

Yapılan açıklamada, "Bu adım, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ediyor" ifadesine yer verildi. Rusya, kararını geri almaya davet edildi.

İngiltere

İngiltere, Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu. İşgalin daha ileri gitmesi halinde tam bir yaptırım paketinin hazır olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson Zelensiy ile gelişmeleri değerlendirdi. İki isim, Batı'nın işgal durumunda Ukrayna'yı desteklemesi konusunda uzlaştı.

Hollanda

Hollanda Başbakanı Rutte, sınırlı AB yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Yaptırımların ayrılıkçıların bağımsızlığının kabul edilmesinden sorumlu olanları hedef alacağını söyledi.

Avustralya

Rusya'nın adımına Avustalya'dan da tepki gecikmedi.

Avustalya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda müttefiklerimizle uyum içinde olacağız. Ayrılıkçı bölgelerdeki Rus birliklerine barış gücü demek saçma" açıklamasını yaptı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Melaney Joy, Rusya'ya ekonomik yaptırımları hazırlamaya başlayacaklarını duyurdu. Rusya'nın bu adımını şiddetle kınadığını ifade etti.

İspanya

İspanya da Rusya'nın adımını kınadı. Rusya'ya karşı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edileceği açıklandı.

Letonya, Moldova ve Polonya

Letonya, Moldova ve Polonya'ya da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıma tepki gösterdi. Yaptırımların devreye sokulması çağrısı yapıldı.