Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına alması protesto edilecek

İşgalci güçlerin 3-4 Eylül’de KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal de dahil olmak üzere alıkoyduğu 5 Kırım Tatarı için Rusya’nın Kıyiv Büyükelçiliği önünde bugün saat 12.00'da protesto gösterisi düzenlenecek.

Dün ve bir önceki gün KTMM Başkan Yardımcısı Celal’in yanı sıra 4 Kırım Tatarı daha alıkonuldu. Bu iki gün içinde alıkonulan Kırım Tatarların bulunduğu yeri öğrenmek için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sözde Kırım Müdürlüğü binası önünde toplanan Kırım Tatar aktivistlere müdahale ederek, yaşlılar ve kadınlar dahil yaklaşık 40 kişiyi alıkoydu, bir Kırım Tatarını da darp etti. Gözaltına alınanlar arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zair Smedlâyev’in de olduğu aktarıldı.

5 Kırım Tatarının bulunduğu yer belli oldu

İlk Kırım Tatarının alıkonulmasından bir buçuk gün geçtikten sonra işgalcilerden alıkonulan Kırım Tatarlarının bulunduğu yere dair açıklama yapıldı. Sözde soruşturma görevlisi Vitaliy Vlasov, avukat İslam Velilayev’e yaptığı açıklamada alıkonulan 5 Kırım Tatarının FSB binasında tutulduğunu bildirdi.

QHA